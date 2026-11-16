Enna, il Museo Varisano si riempie di famiglie e bambini: successo per “Giallo al Museo”

Un museo pieno di vita, bambini incuriositi, famiglie e cittadini riuniti attorno al piacere di una storia da scoprire. Il Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano ha vissuto ieri pomeriggio un momento di grande partecipazione grazie a “Giallo al Museo”, lo spettacolo teatrale che ha trasformato le sale museali in uno spazio di incontro, divertimento e condivisione.





Un pubblico numeroso e partecipe ha accompagnato la rappresentazione scritta da Pierantonio Savo Valente, in scena insieme ad Arianna Pastena, a cura del Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni. Un’esperienza capace di avvicinare generazioni diverse, coinvolgendo soprattutto i più piccoli attraverso il linguaggio del mistero e del teatro.





L’iniziativa rientra nel progetto “Sulle tracce di Franco Enna”, promosso dalla cooperativa Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro 2026 e sostenuto dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.





Il successo dell’appuntamento conferma il valore di un percorso che, negli ultimi mesi, ha portato spettacoli, laboratori, incontri letterari e iniziative artistiche nei luoghi simbolo del territorio, restituendo centralità alla figura dello scrittore ennese Franco Enna e offrendo alla cittadinanza occasioni gratuite di partecipazione culturale.





“Non è affatto scontato riuscire a riunire così tante persone, in un pomeriggio di novembre a Enna, all’interno di un museo archeologico. E non è scontato vedere bambini, genitori e cittadini di generazioni diverse condividere con entusiasmo un’esperienza culturale”, dichiara Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale e direttore artistico del progetto. “È proprio in momenti come questi che comprendiamo il significato più profondo del nostro lavoro. Con Bottega Culturale cerchiamo di costruire proposte di alto profilo artistico e culturale, senza perdere mai di vista le persone e il territorio a cui sono rivolte. La qualità non deve essere qualcosa di distante o riservato a pochi: deve poter entrare nella vita quotidiana della comunità, suscitare curiosità, creare relazioni e alimentare il desiderio di conoscere”.





“Vedere il Museo Varisano così vivo e partecipato – prosegue Messina – è una soddisfazione enorme. Significa che i nostri luoghi della cultura possono diventare spazi di aggregazione, capaci di accogliere famiglie, bambini e cittadini, e non soltanto luoghi da visitare occasionalmente. Aver intercettato, attraverso Bottega Culturale, risorse del Ministero della Cultura e averle trasformate in opportunità concrete e gratuite per la nostra città è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. È questo il senso del nostro impegno: investire nella cultura significa investire nella crescita della comunità, nel senso di appartenenza e nella valorizzazione della nostra identità”.





Bottega Culturale esprime un sentito ringraziamento al direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, al Comitato Tecnico Scientifico del Parco, rappresentato per l’occasione da Rosella Nicoletti, e a tutto il personale del Museo Varisano, che con disponibilità, professionalità e attenzione ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Una collaborazione istituzionale preziosa, che ha permesso di valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico ennese, aprendolo a nuove forme di fruizione culturale.





Mentre “Sulle tracce di Franco Enna” si avvia verso la conclusione, il bilancio è già motivo di soddisfazione per Bottega Culturale. Un progetto che ha saputo intrecciare letteratura, teatro, archeologia e partecipazione, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e realtà culturali possa generare nuove opportunità per il territorio.





Ma l’esperienza non è destinata a fermarsi qui. Bottega Culturale è già al lavoro per una nuova edizione del progetto, con l’obiettivo di dare continuità al percorso avviato, ampliare le occasioni di partecipazione e continuare a investire nella valorizzazione del patrimonio culturale della città.





Il risultato più bello, oltre al successo dello spettacolo, è forse proprio questo: vedere un museo diventare, per qualche ora, un luogo in cui una comunità si ritrova, si riconosce e condivide il piacere di stare insieme.