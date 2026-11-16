Sicurezza, ControCorrente Barrafranca incontra i vertici delle forze dell’ordine

Un confronto con i vertici provinciali delle Forze dell’ordine per presentare idee, iniziative e progetti e avviare un dialogo sulle principali criticità del territorio. È l’obiettivo dell’incontro promosso dal Movimento ControCorrente, Faro 117 di Barrafranca, con il questore di Enna, Cono Incognito, il comandante provinciale dei Carabinieri, Alfredo Beveroni, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Giovanni Caruso.

Nel corso degli incontri, il Movimento ha illustrato la propria attività, auspicando una collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, a favore della provincia di Enna, con particolare attenzione all’area sud, caratterizzata – si legge nella nota – da una persistente crisi economica e sociale.

ControCorrente, attraverso il referente di Barrafranca Biagio Bevilacqua, ha espresso apprezzamento per l’attenzione manifestata dalle istituzioni, ribadendo l’intenzione di contribuire all’individuazione e alla soluzione delle problematiche del territorio.