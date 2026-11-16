Turismo animoterapico, Enna diventa luogo di viaggio interiore tra natura e spiritualità

C’è un modo di viaggiare che non misura le distanze in chilometri, ma in profondità. Non cerca necessariamente nuove destinazioni, quanto piuttosto nuove consapevolezze. È la prospettiva del turismo animoterapico, concepito da Rosario Patti e inserito nel progetto Dipinti su cielo, itinerari e tramonti d’entroterra, che propone una lettura del viaggio come esperienza di introspezione, spiritualità e riconnessione con la propria interiorità.

Una visione ennese

Una visione che trova nella provincia di Enna un territorio particolarmente suggestivo. Non soltanto per la sua posizione centrale nell’isola, storicamente identificata come l’ombelico della Sicilia, ma per quella geografia di alture, laghi, boschi, eremi e paesaggi silenziosi che sembra invitare a rallentare e ad ascoltarsi.

Patti, nel suo approccio, prende in prestito dalla fisica un’immagine particolarmente efficace: la forza centripeta. In fisica è la forza diretta verso il centro che mantiene un corpo in traiettoria circolare. Trasportata sul piano simbolico, diventa la metafora di un movimento interiore opposto alla dispersione della quotidianità.

Il ritorno al baricentro

Se la frenesia contemporanea ci spinge continuamente verso l’esterno, il viaggio nell’entroterra può rappresentare un ritorno al proprio baricentro.Il paesaggio, in questa prospettiva, non è una semplice scenografia. Il vento sulle alture, la terra, il silenzio dei boschi e la luce dei tramonti diventano occasioni di contemplazione, meditazione e ascolto. Un’esperienza che può attraversare tre dimensioni: quella psicologica e interiore, quella filosofica e intellettuale e quella religiosa e mistica.

La proposta trova una sua applicazione concreta negli itinerari francescani. Lo scorso ottobre è stato realizzato il percorso Il Cantico delle Creature itinerante, con particolare attenzione alla vita di San Felice da Nicosia e alla visita dei luoghi legati alla sua vicenda spirituale.

Appuntamento a Barrafranca e ad Enna

Il prossimo 29 novembre l’attenzione si sposterà a Barrafranca, con un nuovo percorso francescano, mentre una successiva tappa è prevista a Enna, sulle tracce di Francesco d’Assisi.

Al di là della dimensione religiosa, questi itinerari sollevano una questione interessante per il futuro del turismo delle aree interne: può un territorio diventare non soltanto una destinazione da visitare, ma uno spazio nel quale ritrovare tempo, silenzio e capacità di riflessione? La scommessa del turismo animoterapico si muove proprio su questo terreno. Non promette una fuga dalla realtà, ma suggerisce un modo diverso di attraversarla. E forse la metafora centripeta racchiude il senso più profondo dell’iniziativa: partire per tornare, allontanarsi dal rumore per recuperare il proprio centro.Perché, qualche volta, il viaggio più importante non è quello che conduce più lontano, ma quello che permette di ritrovarsi.

