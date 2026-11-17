Un importante elemento identitario torna ad accogliere cittadini e visitatori all’ingresso di Enna. È stato completato il ripristino della targa monumentale “Città di Enna – Umbilicus Siciliae”, situata sulla rotatoria di via Pergusa, uno dei principali punti d’accesso al centro urbano.

Il recupero dopo i danni causati dall’incidente

L’opera, realizzata a metà degli anni Duemila per regolamentare il traffico in entrata e in uscita, era stata danneggiata in seguito a un incidente stradale causato da una nevicata. L’impatto aveva distrutto parte dell’aiuola e compromesso la struttura, rendendo necessario un lungo iter assicurativo per ottenere il risarcimento dei danni.

Il completamento dei lavori restituisce decoro e prestigio a uno spazio significativo per l’immagine della città.

Lombardo: «Un importante biglietto da visita»

A sottolineare il valore dell’intervento è l’assessore comunale all’Arredo Urbano, Leandro Lombardo, che ha commentato il ripristino con soddisfazione: «Un importante biglietto da visita torna a dare il benvenuto nella nostra città».

L’assessore ha inoltre evidenziato il risultato raggiunto: «Sappiamo che l’attesa è stata lunga, ma la cura dei dettagli e la qualità della realizzazione richiedono il giusto tempo: il risultato ottenuto oggi restituisce dignità, decoro e prestigio a uno dei punti d’accesso più significativi di Enna».

Lombardo ha rivolto un ringraziamento alla ditta installatrice e all’architetto Mirisola, funzionario comunale, per la professionalità e l’impegno dimostrati durante le diverse fasi dell’intervento.

«Questo è un piccolo passo per migliorare l’aspetto e la cura della nostra amata città. Sappiamo bene che la strada è ancora molto lunga per realizzare tutte le migliorie necessarie, ma stiamo lavorando con le risorse che abbiamo a disposizione per fare del nostro meglio. Possiamo assicurarvi e garantirvi che continueremo a farlo con il nostro impegno più totale», ha concluso l’assessore.