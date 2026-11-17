Le tensioni interne ai partiti, le dimissioni di alcuni dirigenti e i nuovi equilibri politici stanno attraversando anche la provincia di Enna. A intervenire nel dibattito è Gaetano Di Maggio, esponente ennese di Noi Moderati ed ex consigliere provinciale, che affida a una nota una riflessione sulle dinamiche del centrodestra locale e sulle prospettive in vista delle prossime elezioni nazionali e regionali.

Il punto di partenza è il rapporto tra i vertici regionali dei partiti e il territorio ennese, che secondo Di Maggio avrebbe troppo spesso ricevuto attenzione soltanto in occasione delle competizioni elettorali.

«La nostra provincia è sempre stata considerata come un pascolo per far fare le ossa, o altro, ai vari dirigenti catanesi o palermitani, in base a quale vento era più egemone in quel contesto storico. Specie il centro destra ha sempre considerato il nostro territorio, se pur piccolo, come un bacino di voti. Passate le tornate elettorali, saluti e baci e addio alle promesse di attenzionare la nostra provincia».

Le dimissioni di Cammarata e Di Franco

In questa chiave Di Maggio interpreta anche le recenti dimissioni di Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina ed ex segretario provinciale del partito maggioritario in Italia. Una decisione che, secondo l’esponente di Noi Moderati, assume un significato particolare alla luce della vicinanza politica del primo cittadino al gruppo di Nello Musumeci e Ruggero Razza.

«Ed ecco che si spiega come il segretario provinciale del partito maggioritario in Italia si dimetta dall’incarico, forse perché, evidentemente, deluso dal poco riscontro avuto dal suo partito? Se poi a farlo è l’odierno sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, la situazione diventa ancora più complessa, poiché nessuno è mai stato più vicino di Nino al duo Musumeci-Razza».

Di Maggio richiama anche il caso di Peppe Di Franco, che ha lasciato la Democrazia Cristiana, lamentando, secondo quanto riportato nella nota, di essere stato sottovalutato e silenziato dal proprio partito. Due vicende che, nella sua lettura, riportano al problema della scarsa attenzione riservata alle istanze della provincia da parte dei vertici regionali.

L’appello al centrodestra in vista delle Politiche

Dalle questioni locali il ragionamento si sposta sullo scenario nazionale. Di Maggio invita il centrodestra ennese a superare le delusioni e a prepararsi alle prossime scadenze elettorali, mettendo da parte le divisioni interne.

«Nonostante tutto questo, anche il nostro territorio deve fare la sua parte e farsi trovare pronto per le future tornate elettorali. Come centrodestra ennese dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo».

La parte conclusiva della nota è caratterizzata da un duro attacco a Giuseppe Conte e alle forze politiche del cosiddetto Campo Largo. Nel mirino finiscono il Superbonus, il reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle e la gestione degli acquisti di mascherine durante la pandemia.

Di Maggio esprime inoltre la propria contrarietà alle posizioni che attribuisce agli avversari politici sui temi della liberalizzazione delle droghe, dell’occupazione delle abitazioni e dell’immigrazione.

La conclusione della sua riflessione è affidata a una battuta polemica che riassume la contrapposizione politica in vista delle prossime elezioni: «In una parola dobbiamo evitare, mettendo da parte le delusioni per il mancato rispetto delle legittime aspettative, che a vincere, per il futuro del popolo italiano, sia il “Campo Santo” ops largo».