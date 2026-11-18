All’ospedale Umberto I di Enna sono state eseguite con successo le prime quattro procedure di riparazione transcatetere della valvola mitrale con sistema MitraClip. Un risultato che rafforza l’offerta sanitaria specialistica del territorio e la collaborazione tra l’ASP di Enna e l‘Università Kore.

Interventi al cuore senza chirurgia tradizionale

La procedura, realizzata nell’Emodinamica diretta dal professor Marco Barbanti, permette di trattare l’insufficienza mitralica severa senza ricorrere alla chirurgia a cuore aperto.

Attraverso un catetere introdotto dalla vena femorale, gli specialisti raggiungono il cuore e applicano una piccola clip che avvicina i lembi della valvola, riducendo il reflusso di sangue.

La tecnica è mininvasiva e consente un recupero generalmente più rapido, con una degenza ridotta. Rappresenta soprattutto un’importante opportunità per pazienti anziani, fragili o con elevato rischio operatorio.

Meno viaggi fuori provincia per curarsi

L’introduzione della MitraClip consente di ampliare le possibilità di cura direttamente nell’Ennese, evitando a molti pazienti la necessità di rivolgersi a strutture specializzate fuori provincia o fuori regione.

Un passo avanti anche nella lotta alla mobilità sanitaria passiva, considerando che in Sicilia questo tipo di procedura era finora concentrato nei principali poli ospedalieri.

L’équipe e la collaborazione con la Kore

Gli interventi sono stati eseguiti dall’équipe guidata da Marco Barbanti, con l’emodinamista Claudia Reddavid, l’ecocardiografista Chiara Barbera e l’anestesista Roberta Adamo, affiancati dagli altri professionisti sanitari e dal personale infermieristico e tecnico.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’ASP, Mario Zappia: «Quattro procedure di questo livello, a un anno dall’avvio dell’Emodinamica, dimostrano che la collaborazione tra ASP e Università Kore è una scelta strategica vincente».