Le radici sono a Catenanuova, ma lo sguardo narrativo attraversa luoghi, epoche e mondi lontani. Filippo Virzì, autore originario del centro ennese, torna alla narrativa con Il vecchio di Montmartre, una raccolta di racconti dedicata agli incontri, ai destini e alle fragilità umane.

Dalla storia locale alla narrativa

Il legame con Catenanuova rappresenta una costante della sua produzione. Virzì ha dedicato alla comunità e al territorio diversi studi, tra cui Storia di Catenanuova, I Fasci siciliani a Catenanuova e Il santuario di monte Scalpello tra storia e leggenda.

Accanto alla ricerca storica c’è la poesia, con Mili Marina, e una lunga esperienza nella scuola, nel giornalismo e nella dirigenza scolastica, dopo la laurea in Lettere moderne.

Le storie del nuovo libro e i progetti futuri

Il vecchio di Montmartre raccoglie vicende di personaggi molto diversi: un medico impegnato in Africa, un principe in esilio, un aristocratico e un pittore alle prese con la povertà. Tra i racconti figura La confessione, ambientato proprio a Catenanuova, dove un sacerdote si confronta con un dilemma tra verità e misericordia.

Il percorso editoriale prosegue con nuovi progetti: Vendetta sulla steppa, Il clan dei Santabarbara e L’asino pigro e altre fiabe.

Dalla memoria della propria terra alle storie ambientate in mondi lontani, Virzì continua così a coltivare una scrittura che mantiene al centro le persone, le loro scelte e le contraddizioni della vita.