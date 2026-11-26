Quasi 500 persone hanno attraversato oggi le strade del centro di Nicosia per partecipare alla manifestazione con il «Sudario della memoria viva», un’iniziativa di sensibilizzazione sulla tragedia della popolazione palestinese e sulle vittime della guerra a Gaza. Una partecipazione significativa, che ha visto soprattutto il coinvolgimento delle giovani generazioni: circa 370 studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno preso parte al corteo insieme ad associazioni e cittadini.

Un lenzuolo lungo 70 metri con i nomi delle giovani vittime

Protagonista della manifestazione un grande lenzuolo bianco, lungo 70 metri, sul quale sono riportati i nomi di migliaia di bambini e adolescenti palestinesi che hanno perso la vita nel conflitto. Un simbolo di memoria e testimonianza, pensato per dare un volto e un nome alle vittime e impedire che la loro storia venga dimenticata.

Il sudario è stato realizzato nell’aprile scorso dagli studenti delle scuole superiori di Pozzallo e da allora viaggia da una città all’altra attraverso una staffetta che coinvolge scuole, associazioni e cittadini.

La mobilitazione delle associazioni e delle scuole

A promuovere l’iniziativa a Nicosia è stata l’associazione Cammino di San Felice, che ha coinvolto diverse realtà del territorio, tra cui il Movimento per la difesa dei territori. La manifestazione ha voluto lanciare un messaggio contro l’indifferenza e il silenzio davanti alla sofferenza della popolazione palestinese e di tutti i popoli coinvolti nei conflitti.

Un’iniziativa che ha trasformato le strade della città in uno spazio di partecipazione e testimonianza civile, con gli studenti in prima fila. Il messaggio che ha accompagnato il corteo è racchiuso in una frase che sintetizza il senso dell’intera mobilitazione: «La pace dovrebbe fare più rumore della guerra».