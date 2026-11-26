Si chiude positivamente la vertenza della RSA Flavia Martinez di Pietraperzia, gestita dal gruppo Samed Villa Lisa di Catania. Dopo mesi di preoccupazioni per il futuro della struttura, degli ospiti e dei dipendenti, è arrivata la firma della convenzione tra il direttore generale dell’ASP di Enna, Zappia, e l’amministratore di Villa Lisa, Musumeci. Un’intesa che, secondo quanto comunicato dalla Funzione Pubblica CGIL, tutela 40 posti di lavoro e garantisce la continuità dell’assistenza agli anziani non autosufficienti.

A comunicarlo è Alfredo Schilirò, segretario generale provinciale della FP CGIL di Enna, che esprime soddisfazione per la conclusione della vicenda.

La vertenza partita con il trasferimento degli ospiti a Leonforte

La crisi era emersa nel luglio scorso, quando l’ASP di Enna aveva disposto il trasferimento degli ospiti della RSA entro il 31 luglio all’ospedale Ferro Capra Branciforte di Leonforte, in previsione di lavori di adeguamento e messa in sicurezza della struttura di Pietraperzia.

Una prospettiva che aveva suscitato forte preoccupazione tra i dipendenti, per il rischio di chiusura temporanea della residenza e di conseguenti licenziamenti o riduzioni del personale. Il 23 luglio i lavoratori avevano proclamato lo stato di agitazione, mentre la CGIL aveva chiesto l’intervento del Prefetto e l’apertura di un tavolo di confronto con ASP, gestore e Ispettorato del Lavoro.

Anche l’amministrazione comunale era intervenuta, chiedendo soluzioni che permettessero di tutelare contemporaneamente gli ospiti e i livelli occupazionali.

La soluzione con l’immobile messo a disposizione dal Comune

Il percorso ha portato all’individuazione di una soluzione alternativa al trasferimento degli anziani a Leonforte. Il Comune di Pietraperzia ha infatti messo a disposizione un proprio immobile, provvedendo anche alla sistemazione della struttura attraverso fondi del bilancio comunale.

Gli ospiti saranno trasferiti temporaneamente nella sede comunale per consentire l’esecuzione degli interventi nella struttura di proprietà dell’ASP. La RSA potrà così continuare a garantire l’assistenza agli anziani provenienti da Pietraperzia, Barrafranca, Aidone, Piazza Armerina e altri comuni, mantenendo la gestione affidata al gruppo Samed Villa Lisa.

La soddisfazione della CGIL: «Salvaguardati 40 posti di lavoro»

«Siamo particolarmente soddisfatti per aver contribuito a salvare 40 posti di lavoro e per aver stabilizzato l’ospitalità agli anziani non autosufficienti presso la residenza Flavia Martinez», dichiara Schilirò.

Il segretario sottolinea il valore del lavoro congiunto tra istituzioni, amministrazione comunale e organizzazioni sindacali, ringraziando il prefetto Ignazio Portelli, l’onorevole Luisa Lantieri, il direttore dell’Ufficio provinciale del Lavoro Pippo Nasello, il sindaco Calogero Di Gloria e il direttore generale dell’ASP Zappia.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al rappresentante sindacale della RSA Giancarlo Ferrigno e a Calogero Lavalle, presidente dell’Assemblea generale della FP CGIL di Enna, per il lavoro di raccordo svolto durante la vertenza.