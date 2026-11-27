Sarà il Teatro comunale Francesco Paolo Neglia a ospitare la cerimonia regionale siciliana di Oscar Green 2026, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare le esperienze più innovative nel settore agricolo. L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre alle 10.30 e porterà nel capoluogo ennese giovani imprenditori provenienti da tutta l’Isola.

La scelta di Enna come sede della manifestazione accende l’attenzione sul ruolo delle aree interne nello sviluppo dell’agricoltura siciliana, un comparto nel quale le nuove generazioni stanno cercando spazi attraverso progetti imprenditoriali e nuove competenze.

Innovazione e nuove imprese agricole

Oscar Green punta a individuare e premiare le realtà under 30 capaci di distinguersi per creatività, sostenibilità e capacità di rinnovare le attività produttive. Al centro della giornata ci saranno esperienze che spaziano dalla valorizzazione delle filiere agroalimentari alla sana alimentazione, fino alle nuove soluzioni per rendere più competitivo il settore.

A condurre l’iniziativa sarà Marina Turco, responsabile delle news di TGS Sicilia. La cerimonia alternerà le premiazioni a momenti di approfondimento e confronto sulle prospettive dell’agricoltura.

Per il territorio ennese, la manifestazione rappresenta anche un’occasione per riportare l’attenzione sulle opportunità economiche e occupazionali legate all’impresa agricola. Un settore strategico per le comunità dell’entroterra, dove investire nella terra può diventare una risposta concreta alla necessità di creare lavoro e trattenere le nuove generazioni.