Investimenti per circa 33 milioni di euro nell’arco dei prossimi 12 anni per sviluppare e ammodernare la rete di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Enna. È quanto prevede il contratto sottoscritto da Italgas Reti e dal Comune di Enna, in qualità di stazione appaltante, per la gestione del servizio nell’ambito territoriale. L’aggiudicazione alla società risale al 24 marzo 2026. Il piano riguarda l’intera provincia di Enna, con i suoi 20 comuni, e Raddusa, nel Catanese, per un totale di circa 49 mila punti di riconsegna attivi.

Cosa sono le gare Atem

Le gare Atem (ambiti territoriali minimi) riguardano un gruppo di comuni che vengono rappresentati da un comune “stazione appaltante”, di solito il più grande tra loro. La stazione appaltante in questo caso è Enna che si è occupata di bandire la gara per tutti i comuni dell’ambito, raccogliere le offerte, individuare la più conveniente e assegnare la gara. Il piano di investimenti quindi riguarderà Enna e gli altri comuni, in funzione dei piani di sviluppo.

Reti più estese e contatori intelligenti

Gli interventi programmati comprendono l’ampliamento e l’interconnessione delle infrastrutture, il rinnovamento degli impianti e la sostituzione dei contatori tradizionali con dispositivi digitali di ultima generazione. L’obiettivo è migliorare efficienza e sicurezza della distribuzione e preparare la rete all’utilizzo dei gas rinnovabili. «La firma costituisce un importante risultato per il territorio e le comunità», ha dichiarato Pier Lorenzo Dell’Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, sottolineando la portata degli interventi previsti.