C’è anche un pezzo di vita ennese nella storia di Massimo Vitale, il cinquantenne originario di Caltanissetta morto questa mattina nel tragico incidente stradale sulla A19, tra Dittaino e Agira.

Il lavoro all’Umberto I

Negli ultimi tempi lavorava al bar dell’ospedale Umberto I di Enna, un luogo di passaggio quotidiano dove aveva avuto modo di incontrare tante persone. Con il suo lavoro e la sua presenza era riuscito a farsi conoscere e apprezzare, costruendo rapporti di cordialità e stima con quanti frequentavano la struttura sanitaria.

Aveva gestito diversi negozi

Vitale era molto conosciuto anche nella sua Caltanissetta. Nel corso degli anni aveva gestito diverse attività commerciali, tra cui un negozio di ottica, maturando una lunga esperienza nel rapporto con il pubblico.

Una vita trascorsa a contatto con le persone, tra attività commerciali e incontri quotidiani, che gli aveva permesso di costruire una rete di conoscenze e affetti.