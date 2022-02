Share Facebook

Enna. Le spine del Sindaco Dipietro e la tecnica del “l’annacamento”

di Massimo Greco

Per il Sindaco Dipietro l’anno 2022 si presenta pieno di insidie sia sul fronte politico che su quello programmatico. Ai cittadini interessa poco il primo, attesa la necessità di acquisire un apposito corso di formazione per sapere, ad esempio, la differenza tra “Italia Viva” ed “Enna Viva”. A noi interessa che “viva” la città e nel migliore dei modi e per questo cercheremo di tenere accesi i riflettori sulle questioni più spinose per le quali la politica ha ceduto il passo alla “burocrazia difensiva” ed alla tecnica del ”l’annacamento”. La contesa proprietà del complesso scolastico di “Valverde” ai fini di un suo funzionale riuso, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione (ovvero di demolizione e ricostruzione) della “Panoramica” e l’avvio delle procedure di esproprio finalizzate alla realizzazione del “Parco urbano di Enna-bassa” sono le tre spine che il Sindaco Dipietro dovrà togliersi prima dell’estate. Rimane poi il tema di fondo sul quale tutti i Sindaci stanno mostrando le lacune politiche più vistose cioè quello di ragionare di sviluppo in chiave territoriale, certamente nella prospettiva del PNRR ma anche della piattaforma progettuale per la difesa della aree interne e centrali della Sicilia. Ai sindaci, compreso quello del Comune che solo sulla carta è definito “capo fila” dell’istituito libero consorzio comunale, sembrano sfuggire gli insegnamenti del passato sull’efficacia dei finanziamenti pubblici per il Mezzogiorno e sull’inadeguatezza del “capitale sociale”. Anche questa tornata di finanziamenti pubblici rischia di diventare l’ennesima “occasione persa” per quei territori che hanno la necessità di alzare la testa della resilienza. Ai Sindaci, e non solo a loro ovviamente, è richiesto da tempo un innovativo sforzo di sartoria per tessere una rete di rapporti sociali, culturali, economici ed istituzionali con tutte le comunità dell’entro terra siciliano che avvertono la medesima esigenza di riprogettare il proprio futuro. Un progetto arioso, capace di superare steccati culturali e campanilismi utili solo a generare la sindrome del “cane che si morde la coda”. Ancora una volta, infatti, il pericolo è che mentre a Roma si discute sul da farsi (anche con la citata tecnica del “l’annacamento”), Sagunto viene espugnata.

La lettera aperta del Coordinamento Parco Verde Urbano ad Enna Bassa: AGESCI, AVO, CLUB UNESCO, COMITATO PER I DIRITTI DEI CITTADINI, LEGAMBIENTE CIRCOLO EREI, MOVIENBAS, I ZANNI

“Il Coordinamento, formato da varie associazioni operanti nel territorio e da cittadini residenti, porta avanti dal 1998, sia con il colloquio con le istituzioni sia con vari momenti di mobilitazione cittadina, la proposta di realizzazione di un parco verde urbano ad Enna bassa.

2. Il Coordinamento esprime viva preoccupazione per il fatto che da vari anni ormai è calato il silenzio più assoluto sull’iter del progetto; dopo alcuni passaggi operati dall’Amministrazione nell’anno 2017, quale l’acquisizione di particelle dell’area in oggetto, tramite accordo bonario con i proprietari, non è stato fatto più alcun passo avanti, nonostante le continue sollecitazioni del Coordinamento stesso.

3. Nel frattempo, assistiamo impotenti e preoccupati all’installazione, nell’area destinata a Parco (con una variante al Piano Regolatore Generale vigente, deliberata all’unanimità dal consiglio comunale il 16 maggio 2006), di estese e invasive palizzate in legno, che frantumano la variegata morfologia dell’area e preludono, temiamo, ad ulteriori compromettenti interventi.

4. Nei ricorrenti incontri del Coordinamento con l’amministrazione, ci è stato ripetutamente confermato che, allo stato attuale, il prossimo provvedimento dovrebbe essere l’esproprio delle parti dell’area i cui proprietari hanno rifiutato l’accordo bonario, ma tale passaggio non può essere attivato se non dopo l’approvazione del nuovo PRG.

5. A tale proposito, il Coordinamento manifesta grandi perplessità: rimaniamo convinti che l’Amministrazione possa e debba esperire modalità alternative di intervento, consentite dalla normativa vigente; se così non avviene, risulta vanificata la volontà politica più volte pubblicamente manifestata dall’Amministrazione, nella persona del Sindaco durante la cerimonia di premiazione dei primi 3 progetti del concorso di idee sul Parco, e dall’Assessore Contino nella festa della “giornata degli alberi” promossa da Legambiente il 21 novembre 2017.

6. Non vorremmo che l’attuale inerzia procedurale possa essere preludio, anche involontario, di varie sottaciute mire su un’area che vogliamo credere ancora destinata a Parco Verde. Per quanto detto in premessa il Coordinamento Parco Verde Urbano ad Enna Bassa, fa voti alle Autorità ed agli Enti in indirizzo affinché si giunga in tempi estremamente celeri all’adozione di una strategia, che porti intanto all’acquisizione delle aree ancora di pertinenza dei privati e, immediatamente dopo, alla realizzazione dell’opera che, lo si ribadisce, appare come l’unica possibile soluzione ad una lunga serie di criticità che ad oggi affliggono Enna Bassa, quali, ad esempio, la precarietà del reticolo idrico superficiale rimasto incastrato e ampiamente modificato dall’espansione urbana degli ultimi decenni, la assoluta mancanza di spazi e servizi tesi alla socialità, alla ricreazione, alla salubrità ambientale di quella che oggi si configura come un ibrido tra luogo delle funzioni sovracomunali (Università, Ospedale, Centri Commerciali) e un grande quartiere dormitorio ancora periferico alla città antica”.