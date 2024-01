Calciomercato, Rossi è dell’Enna, ha giocato in A

Colpo di mercato per l’Enna che ha chiuso la trattativa per l’acquisto di Marco Rossi, 37 anni, difensore proveniente dall’Akragas.

100 presenze in A per Rossi

Un giocatore di spessore nazionale avendo giocato ai massimi livelli, infatti conta 100 presenze in serie A: ha indossato maglie prestigiose come Sampdoria, Cesena, Perugia, Bari e Modena. “Il club e il DS Giuseppe Restuccia ringraziano il consulente di mercato Domenico Panico per la fattiva collaborazione in sede di trattativa” fanno sapere dalla società gialloverde.

La ripresa del campionato

L’arrivo del difensore arriva a 3 giorni dalla ripresa del campionato che è al giro di boa. L’Enna, allenata da Giovanni Campanella, si è laureata campione di inverno del girone B dell’Eccellenza siciliana, consolidando il primato nell’ultima gara del 2023 contro il Modica dell’ex Pippo Strano, al Gaeta. Nel prossimo turno, i gialloverdi giocheranno di nuovo in casa contro il Messana.