Castello chiuso, “ci proveremo a maggio”

L’amministrazione comunale di Enna assicura che proverà a far riaprire, seppur parzialmente, il Castello di Lombardia chiuso per lavori del tratto in entrata del sito dal 10 aprile. Lo riferisce l’assessore Giuseppe La Porta, che spiega i prossimi passaggi e quelli mossi prima della decisione di impedire l’accesso ai visitatori: aspetto che sta penalizzando il turismo in città.

“Ecco perché è stato chiuso”

“A seguito di questa ultima chiusura completa, si è svolta – dice l’assessore La Porta – una conferenza di servizi con gli uffici, i tecnici, le aziende coinvolte, i rispettivi direttori dei lavori e tutti gli assessori coinvolti (lavori pubblici, attività produttive, eventi, cultura e ambiente) ma, purtroppo, ci è stato spiegato che, per motivazioni tecniche e opportunità progettuali, non è possibile garantire, al momento, l’apertura del Castello”.

Il nuovo tentativo

L’assessore spiega anche in che modo il Comune proverà a far riaprire il Castello: “Ci siamo quindi, autoconvocati -dice La Porta – in una ennesima prossima conferenza di servizi, fissata per fine maggio. In quella sede capiremo se a quel punto ci saranno margini per una parziale riapertura fino alla ultimazione dei lavori che, da progetto, è fissata per febbraio 2025. È bene ricordare, in ogni caso, che si tratta di una riqualificazione che, a fronte di un temporaneo disagio, ci restituirà la zona molto più bella e più fruibile per il beneficio di cittadini e visitatori”.