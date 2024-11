“Basta con i Consigli di giorno”, 2 consiglieri scrivono al prefetto

I consiglieri comunali di opposizione Angelo Bruno e Giuseppe Speranza scrivono al Prefetto e all’Assessorato regionale degli Enti locali perché richiamino il presidente del consiglio Enrico Scozzarella al fine di non far convocare più il consesso civico nelle ore della mattinata.

Le frizioni con Scozzarella

Non solo, ma anche per far sì che i punti all’ordine del giorno vengano concordati con i capigruppo consiliari. “Ancora una volta -scrivono nella nota- il presidente del consiglio Enrico Scozzarella non ha concordato con i capigruppo data e ora del consiglio comunale e che all’ordine del giorno mancano un numero considerevole di mozioni protocollate dai consiglieri, antecedenti ai punti posti all’ordine del giorno della convocazione. Per tale ragione- continuano- si esprime rammarico e preoccupazione per questo atteggiamento, che ormai da tempo condanniamo, perché fortemente lesivo del ruolo istituzionale di tutti i consiglieri comunali. Risulta impensabile continuare a procedere con queste convocazioni che non tengono in considerazione i capigruppo consiliari che hanno più volte manifestato allo stesso presidente Scozzarella l’impossibilità, per molti di loro, di prendere parte ai lavori del civico consesso convocato di mattina.”

Le conferenze dei capigruppo

Ed infine: “non comprendiamo come lo stesso presidente utilizzi la conferenza dei capigruppo solo quando lo ritiene opportuno e solo per stabilire alcune convocazioni di consiglio comunale, a riprova che questa gestione rappresenta ancora una volta un atto di forza e di arroganza politica che non corrisponde certamente alla logica di rispetto Istituzionale e di imparzialità che dovrebbe caratterizzare il ruolo del presidente del consiglio comunale”