Riesumazione dell’ente Autodromo, FdI frena, “Criticità nei conti, ci sono i debiti dell’Aci”

La riesumazione del Consorzio Autodromo di Pergusa, sollecitata nelle ore scorse dal consigliere provinciale del Pd, Salvatore Cappa, attraverso la revoca della liquidazione, fa sorgere dubbi alla federazione provinciale di Fratelli d’Italia.

Interrogazione di FdI al presidente Capizzi

“Fratelli d’italia presenterà – si legge nella nota di FdI – un’interrogazione al Presidente e al Segretario Generale del Libero Consorzio dei Comuni di Enna, chiedendo di chiarire quali atti l’Ente intenda intraprendere, con quali pareri e in quali condizioni di trasparenza”.

I debiti di Aci e i conti in rosso

Il tema posto da FdI è di carattere giuridico e finanziario. “Gli atti di liquidazione sembrerebbero far emergere criticità economico-finanziarie rilevanti, con debiti in capo al socio ACI Enna e la mancata approvazione dei conti consuntivi 2024”

“Rilanciare l’Autodromo di Pergusa è un obiettivo condiviso – dichiara la Federazione Provinciale – ma deve avvenire nel pieno rispetto della legittimità delle procedure e della correttezza amministrativa. Scelte frettolose o di parte rischierebbero di generare danni ancora più gravi per il futuro dell’impianto e per la collettività ”