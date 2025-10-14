Radioterapia oncologica, oltre 2 mila firme alla Regione, “basta con i viaggio della speranza”

E’ stata inviata al presidente della Regione, all’assessore regionale alla Salute, al presidente dell’Ars ed ai gruppi parlamentari la petizione per l’inserimento di Radioterapia oncologica nella nuova rete ospedaliera regionale. Sono state raccolte oltre 2 mila le firme dal promotore di questa iniziativa, Lello Vasco, medico in pensione che è stato primario del reparto di Cardiologia dell’Umberto I di Enna.

Il finanziamento di 3,5 milioni promesso da Lantieri

Nei giorni scorsi, dopo la campagna avviata dal medico ennese, si è mossa la politica e nella giornata di sabato la vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, deputata di Forza Italia, ha annunciato l’arrivo di 3,5 milioni di euro, provenienti dai fondi ex articolo 20 destinati alla rete ospedaliera, per avviare il servizio di Radioterapia oncologica che potrebbe essere allocato, come affermato da Lantieri, nell’ex Ciss.

“Stop ai viaggi della speranza”

Nella lettera, con allegata la petizione, si lancia un appello alle istituzioni regionali perché si adoperino “per eliminare tale vulnus, che non rende giustizia ai tanti malati oncologici ennesi, che devono ogni giorno percorrere a proprie spese centinaia di chilometri, in precarie condizioni di salute, per sottoporsi ai trattamenti radioterapici”.

Vasco, “petizione ha scosso la politica”

“Ho appena trasmesso – dice il dottor Vasco – a Palermo un primo elenco di 2030 sottoscrizioni per l’istituzione della Radioterapia oncologica ad Enna .Siete stati in tantissimi a firmare dimostrando grande sensibilità ed altissimo senso civico. La nostra iniziativa ha “scosso” la politica , che ha preso atto delle richiesta dei cittadini ed è corsa ai ripari. Pensate che l’assemblea regionale ha votato all’unanimità un ordine del giorno che “impegna il presidente della regione ad attivare le procedure necessarie per l’istituzione dell’ Unità operativa di RadioTerapia oncologica ad Enna.

“Per questo è doveroso un ringraziamento all’onorevole Venezia protagonista dell’iniziativa parlamentare non trascurando una sincera riconoscenza per i media che hanno dato risalto all’iniziativa dei cittadini. Abbiamo anche preso atto con grande soddisfazione che l’onorevole Lantieri ha preannunciato un finanziamento di 3.500.000 euro per la realizzazione dell’importante struttura in attesa di un pronunciamento ufficiale dell’esecutivo regionale. Tutto questo ci rende ottimisti e ci permette di guardare fiduciosi al futuro , speriamo prossimo”