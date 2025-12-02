Forestali, incontro tra Codires e Sammartino: “Nuove risorse per i lavoratori”

Incontro a Catania tra l’assessore regionale per le Politiche agricole Luca Sammartino con i responsabili della Codires, comparto lavoratori agro-forestali siciliani, il presidente Francesco Crocitti ed il coordinatore regionale Enrico Scozzarella.

La proposta dell’assessore regionale

Secondo quanto affermato dai dirigenti sindacali, Sammartino presenterà una proposta, “condivisa dal Governo regionale” per reperire risorse, per un ammontare di circa 41.000.000 da aggiungersi ai 152.000.000 previsti, “al fine di usufruire ulteriori 23 giornate per lavoratore nella prossima campagna di avviamento 2026, con la speranza e volontà di portare nel futuro prossimo tutti i lavoratori, di tutti i contingenti, manutenzione ed antincendio, a 179 giornate”.

Crocitti e Scozzarella sostengono che l’assessore regionale, conscio che “i contingenti attuali si sono ridotti rispetto al fabbisogno, circa 15.000 considerato tra l’altro i prossimi pensionamenti, si è reso disponibile ad implementare in futuro tali contingenti con nuove adesioni di lavoratori, al fine di garantire una continua una efficiente manutenzione, salvaguardia e tutela dell’intero territorio”

“Ci ha prospettato, inoltre, la redazione di una prossima futura edizione delle competenze di tale categoria, ampliandone l’impiego, prevedendo la riscrittura di un testo di riforma dell’intero comparto” concludono i responsabili della Codires.