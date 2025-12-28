Salta il concerto di Natale al Teatro Neglia

E’ saltato uno degli eventi, incastonati nel periodo delle festività natalizie, programmati dal Comune di Enna.

Ecco perché è saltato il concerto

Si tratta del concerto di Natale da parte del Corpo bandistico della città di Enna che si sarebbe dovuto tenere il 29 dicembre al Teatro Neglia alle 20,30 ma, come comunicato dall’assessorato alla Cultura, non si terrà “per motivi tecnici”. Ancora una volta, la comunicazione è arrivata sulla pagina social dell’assessorato che si conferma come la piattaforma privilegiata dell’amministrazione

L’importanza di informare tutti

Evidentemente, le informazioni di servizio, che, in teoria dovrebbero essere diffuse su tutte le piattaforme, convergono su Facebook, ma, come ribadito in un articolo pubblicato ieri, non è che tutti gli ennesi ogni giorno sono collegati con la pagina di un assessorato piuttosto che un altro. Gli organi di informazione, tutti quanti, purtroppo, sono stati bypassati, eppure svolgono ancora un ruolo di mediazione e la diffusione delle notizie, associate a quelle che legittimamente sono veicolate sui social, potrebbero raggiungere un numero più cospicuo di persone.