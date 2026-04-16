Danneggiamenti di auto e minacce a Nicosia: la polizia denuncia tre persone

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia a Nicosia con l’accusa di danneggiamento aggravato e minacce, al termine di un’attività investigativa avviata nei giorni scorsi. Il provvedimento è stato adottato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, a seguito delle segnalazioni presentate da alcuni residenti del rione storico di Santa Maria Maggiore.

La vicenda

I fatti risalgono alla notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, quando diversi cittadini hanno denunciato danni ai propri veicoli parcheggiati lungo una strada. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi sarebbero avvenuti in rapida successione, generando allarme tra gli abitanti della zona. Le indagini, avviate nell’immediatezza, hanno consentito di delineare la dinamica degli eventi e di raccogliere elementi utili all’identificazione dei presunti responsabili.

Le indagini

Attraverso accertamenti mirati e attività di riscontro, gli agenti sono riusciti a risalire a tre giovani, ritenuti coinvolti a vario titolo nei danneggiamenti. Nei loro confronti è scattato il deferimento in Procura. Gli inquirenti stanno ora valutando eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi analoghi.