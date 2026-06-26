Enna, per la festa della Patrona arrivano le luminarie artistiche: accensione il 29 giugno

Per la prima volta le luminarie della festa patronale di Enna saranno realizzate come installazioni artistiche permanenti per l’intera durata dei festeggiamenti dedicati a Maria Santissima della Visitazione. L’accensione è in programma lunedì 29 giugno alle 20.30 e segnerà l’avvio delle celebrazioni religiose con un nuovo allestimento luminoso che interesserà il centro storico, Enna Bassa e Pergusa.

Accensione e percorso delle installazioni

Il primo punto a illuminarsi sarà la galleria luminosa realizzata accanto al Municipio, lunga circa 50 metri. L’intervento prevede migliaia di luci a LED distribuite lungo le principali vie cittadine, secondo un progetto che coinvolge anche le altre aree urbane oltre al centro storico.

L’accensione coinciderà con l’apertura solenne della festa in Duomo, quando il simulacro della Madonna della Visitazione sarà trasferito dalla Cappella dei Marmi all’altare maggiore, dando ufficialmente inizio alle celebrazioni patronali.

Obiettivo: valorizzazione del centro storico

Secondo l’amministrazione comunale, le installazioni luminose sono state progettate anche con l’obiettivo di favorire la frequentazione del centro storico durante i giorni della festa. Il percorso delle luminarie interesserà le principali strade e piazze del cuore antico della città, affiancando il programma religioso e civile della ricorrenza.

L’iniziativa si ispira a modelli già sperimentati in altre città italiane, dove le illuminazioni artistiche rappresentano un elemento di richiamo per visitatori e turisti.

La dichiarazione del sindaco

«Vogliamo che la festa della Patrona sia un momento di bellezza condivisa, oltre che di fede», afferma il sindaco Mirello Crisafulli. «Le luminarie artistiche sono un modo per accogliere chi visita Enna in questi giorni, rilanciare il centro storico e offrire ai cittadini un’immagine diversa della città, nel rispetto delle tradizioni».