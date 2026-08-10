Caldo record, poi il temporale: l’Ennese nella morsa dell’estate estrema

Caldo estremo e temporali. Sono i due volti di questa estate siciliana, caratterizzata da temperature elevatissime e, allo stesso tempo, da una vera e propria catena di fenomeni temporaleschi che sta interessando la provincia di Enna.

Dopo ore di sole e di forte calore, il cielo può cambiare rapidamente: nubi imponenti si sviluppano sull’entroterra e danno origine a rovesci improvvisi, spesso intensi e circoscritti.

Un fenomeno che può sembrare paradossale, ma che ha una precisa spiegazione fisica. A illustrarla è David Cartarrasa, responsabile della pagina Centro meteorologico Piazza Armerina.

Il terreno si surriscalda e l’aria sale

«In estate il terreno si riscalda molto e l’aria umida vicino al suolo sale rapidamente», spiega Cartarrasa.

È l’inizio del processo che porta alla formazione dei temporali estivi. L’aria calda e umida, più leggera, tende a salire; con l’aumento della quota incontra temperature più basse e progressivamente si raffredda.

«Salendo si raffredda, si condensa e forma le nuvole temporalesche chiamate Cumulonembi», aggiunge Cartarrasa.

Quando le condizioni di instabilità sono sufficientemente marcate, lo sviluppo verticale delle nubi può diventare molto rapido. È così che prendono forma i temporali tipici della stagione calda.

Perché i temporali nascono nelle zone interne

Ma perché il fenomeno interessa soprattutto l’entroterra?

La risposta, secondo Cartarrasa, è nella combinazione degli elementi necessari alla convezione. «I temporali estivi si formano più facilmente nelle zone interne perché lì si concentrano calore, umidità e sollevamento dell’aria, gli ingredienti fondamentali della convezione», spiega.

L’entroterra, dunque, offre condizioni particolarmente favorevoli all’innesco dei fenomeni temporaleschi. Il forte riscaldamento del terreno durante le ore diurne contribuisce ad alimentare i moti ascensionali dell’aria e può favorire la rapida crescita delle nubi.

Fenomeni improvvisi e molto localizzati

È anche questa la caratteristica dei temporali estivi: possono svilupparsi rapidamente e interessare aree relativamente ristrette.

«In pratica, l’entroterra è favorevole alla formazione dei temporali», sottolinea Cartarrasa.

Per questo può accadere che una zona venga colpita da un rovescio intenso mentre, a pochi chilometri di distanza, il cielo rimanga sereno e le temperature continuino a essere elevate. La natura convettiva dei fenomeni rende inoltre difficile stabilire con precisione dove e quando si svilupperà la singola cella temporalesca.

Dall’entroterra fino alle coste

Il temporale, però, non è necessariamente destinato a rimanere confinato nelle aree interne.

Come evidenzia Cartarrasa, i fenomeni «possono sconfinare sulle coste», spostandosi rispetto alla zona nella quale hanno avuto origine.

È un comportamento che contribuisce a rendere particolarmente variabile il quadro meteorologico delle giornate estive: il caldo domina per gran parte della giornata, mentre nelle ore più favorevoli l’instabilità può rapidamente prendere il sopravvento.

Il paradosso dell’estate siciliana

La sequenza che sta interessando l’Ennese trova quindi una spiegazione nella stessa energia accumulata durante le giornate torride.

Il caldo intenso non esclude la possibilità di temporali. Al contrario, il forte riscaldamento del suolo, in presenza di umidità e delle necessarie condizioni atmosferiche, può contribuire a innescare la convezione.

È il paradosso di questa estate siciliana: mentre le temperature raggiungono livelli da bollino rosso, l’entroterra può trasformarsi in poche ore nella culla di temporali improvvisi, intensi e localizzati, capaci in alcuni casi di spingersi anche verso le coste.