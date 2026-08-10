Maltempo: la conta dei danni a Villarosa, il sindaco: “Sistemeremo le buche”

Fango, detriti, allagamenti e danni al manto stradale. E’ iniziata la conta dei danni a Villarosa del violento temporale che ieri ha colpito il piccolo centro mettendo a rischio anche lo spettacolo previsto in serata. Il maltempo ha interessato diverse zone della provincia, tra cui Enna e Piazza Armerina, ma senza quegli strascichi lasciati a Villarosa.

Il sindaco

.“Ci siamo attivati immediatamente per affrontare l’emergenza: è stato attivato il COC e tutti i dipendenti comunali si sono messi a disposizione, insieme ai dipendenti della Progitec, ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del fuoco” ha detto il sindaco di Villarosa, Franco Costanza. Il lavoro è proseguito per oltre due ore, consentendo di liberare le principali aree interessate e ripristinare le condizioni necessarie per l’evento. “In poco più di due ore di lavoro intenso siamo riusciti a ripristinare le principali zone interessate e a rimettere il paese in ordine, pronto per accogliere lo spettacolo di questa sera”.

Cosa resta del temporale

Restano alcune buche sul manto stradale, sulle quali il Comune annuncia interventi dopo le necessarie verifiche. “Il maltempo ha purtroppo provocato anche alcune buche sul manto stradale, sulle quali contiamo di intervenire il prima possibile, compatibilmente con le necessarie verifiche e con le condizioni”. Il sindaco Franco Costanza ha infine ringraziato operatori e cittadini impegnati nell’emergenza: “Un grazie sincero a tutti coloro che si sono messi al lavoro e ai tanti cittadini che hanno collaborato e dato una mano”.

Le voci critiche

Ci sono, però, residenti che lamentano di essere stati lasciati soli. Infatti, una donna, sulla pagina social del sindaco, ha postato un video in cui emerge come sia stato il marito a provvedere a sistemare una parte di strada, a due passi da casa sua, coperta di fango, protestando contro la poca tempestività degli interventi.