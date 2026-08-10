Panoramica ancora chiusa: Mirisciotti (Futuro nazionale) chiede a Capizzi tempi certi sui lavori

L’interrogativo sulla conclusione dei lavori della strada provinciale 28, la “Panoramica“, torna al centro dell’attenzione. A sollevare la questione è l’avvocato Carmelo Mirisciotti, referente del Comitato di Futuro Nazionale di Enna, che ha indirizzato una nota al presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi.

La nota al presidente del Libero consorzio

“Chiedo se non ritenga opportuno far conoscere la presumibile data della fine dei lavori della strada ‘panoramica’ che collega la strada di accesso a nord di Enna con piazza Prefettura, ormai interrotta da vent’anni”. Mirisciotti sottolinea il ruolo dell’arteria per la viabilità del capoluogo, evidenziando come la sua riapertura possa agevolare l’accesso alla parte alta della città e alleggerire il traffico sulla via Pergusa.

Il bus navetta

Nella nota viene inoltre avanzata una proposta relativa al parcheggio a raso realizzato a poca distanza da piazza Prefettura, con l’ipotesi di collegarlo al centro attraverso un servizio di bus navetta. “Crediamo che non sia difficile che in tal senso si raggiunga un accordo con il Sindaco di Enna per fare i lavori proprio adesso che esiste il cantiere della ‘panoramica’”.

Panoramica: lo stato dei lavori

In merito al cantiere della SP 28, la ditta S.C.S. Costruzioni Edili ha avviato nel mese di aprile le operazioni di trivellazione per i pali di fondazione della pila numero 11 dell’ex viadotto numero 2, nei pressi del bivio Kamut per poi procedere alle gettate di calcestruzzo per il consolidamento dei pali e dei plinti.

Lavori da 6,4 milioni, conclusione prevista nel 2027

L’intervento ha un valore complessivo di circa 6,4 milioni di euro e prevede la ricostruzione delle campate e il miglioramento sismico dei viadotti esistenti. Il cronoprogramma prevede, come riferito nei mesi scorsi dal Libero Consorzio, il completamento della fase relativa a pali e plinti durante l’estate, così da consentire le successive lavorazioni sui piloni anche nei mesi invernali.

Salvo imprevisti tecnici o meteorologici, la conclusione dell’intera opera resta prevista per il 2027, stando sempre alle previsioni del Libero consorzio e del consigliere provinciale Salvatore Cappa. “Confidiamo nella Sua sensibilità e siamo fiduciosi che possa dare le risposte che tutti attendiamo”, conclude Mirisciotti rivolgendosi al presidente del Libero Consorzio.