Pasquasia, il caso dell’amianto arriva in Consiglio comunale a Enna

Il caso Pasquasia arriva in Consiglio comunale. La prossima seduta dell’aula ennese è stata convocata per il 7 settembre alle 16, nella sala Euno, con un unico punto all’ordine del giorno: la possibile destinazione del sito minerario di Pasquasia a deposito regionale di amianto.

Una convocazione che porta la firma del presidente del Consiglio comunale Marco Greco, lo stesso che nelle scorse settimane ha sollevato l’allarme sulla possibile trasformazione dell’ex miniera in un sito destinato a raccogliere amianto proveniente da tutta la Sicilia.

L’allarme

Greco ha acceso i riflettori sulla vicenda sulla scorta di un documento della Protezione civile regionale nel quale, secondo la ricostruzione resa pubblica, si fa riferimento all’estensione della capacità dell’impianto per accogliere materiali contenenti amianto provenienti anche da altri territori dell’Isola.

Da qui la preoccupazione politica: che un intervento nato come bonifica dell’ex miniera possa tradursi in una struttura con una funzione regionale.

L’assessore Colianni

Una lettura che l’assessore regionale ennese all’Energia Francesco Colianni ha respinto. La posizione della Regione è che non sia previsto un deposito destinato all’amianto proveniente da tutta la Sicilia, ma un intervento per la messa in sicurezza e il confinamento dell’amianto già presente a Pasquasia.

Colianni ha quindi invitato Greco a portare il tema in Consiglio comunale, per affrontarlo nella sede istituzionale e fare chiarezza sulla documentazione.

Il confronto

L’invito è stato raccolto. Il 7 settembre il confronto arriverà dunque in aula dove si farà il punto su cosa prevedano effettivamente gli atti regionali.