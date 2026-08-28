Prevenire la cecità, appuntamento a Pergusa: controlli il 2 settembre

La prevenzione delle patologie oculari arriva a Pergusa con un appuntamento rivolto alla cittadinanza. La sezione di Enna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nell’ambito del progetto “La prevenzione non va in vacanza”, promosso dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb), organizza una giornata dedicata alla salute degli occhi.

L’iniziativa è in programma mercoledì 2 settembre 2026, dalle 16 alle 18.30, al lago di Pergusa, nel piazzale adiacente all’ingresso dell’autodromo.

Visite sull’unità mobile oftalmica

Per l’occasione sarà presente l’Unità mobile oftalmica, attraverso la quale sarà possibile sottoporsi a controlli dedicati alla prevenzione delle principali problematiche della vista.

L’iniziativa rientra nel programma “La prevenzione non va in vacanza”, che punta a sensibilizzare sull’importanza dei controlli oculistici anche durante il periodo estivo.

L’appuntamento di Pergusa è rivolto alla cittadinanza di Enna e rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione sulla prevenzione e sulla necessità di non trascurare la salute degli occhi.