Valguarnera, disturbi notturni e moto rumorose: maggioranza chiede vertice con forze dell’ordine

I Consiglieri Comunali di maggioranza del Comune di Valguarnera segnalano una situazione che definiscono ormai insostenibile, legata ai forti e continui disturbi della quiete pubblica che, secondo quanto riferito, si registrano regolarmente durante le ore notturne nel territorio comunale.

Il tema è stato sollevato dai consiglieri Francesca Draià, Samuel Filippo Scozzarella, Andrea Giarmanà

Agata Simona Balsamo, Francesco Di Gregorio, Angela Guarrera e Lorenzo Scarlata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentano in particolare rumori provocati dal transito di ciclomotori e motoveicoli dotati di marmitte modificate o elaborate e dalla musica ad alto volume proveniente da feste ed eventi che i consiglieri definiscono non autorizzati.

Le segnalazioni dei cittadini

Secondo i consiglieri di maggioranza, questi comportamenti arrecherebbero un pregiudizio al riposo e alla tranquillità dei residenti, con ripercussioni sulla qualità della vita e, in alcuni casi, con notti insonni per chi vive nelle zone maggiormente interessate.

Una situazione sulla quale la maggioranza consiliare chiede ora un confronto con le forze preposte ai controlli sul territorio.

La richiesta a Carabinieri e Polizia Locale

I consiglieri hanno presentato una richiesta formale e urgente per la convocazione di un incontro congiunto con il Comando della Polizia Locale e il Comando della Stazione dei Carabinieri di Valguarnera. L’obiettivo indicato è quello di individuare e concordare misure di controllo, prevenzione e contrasto rispetto ai fenomeni segnalati, con l’intento di intervenire sul disagio lamentato dai residenti.