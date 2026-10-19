Enna: celebrazioni per i 100 anni da capoluogo, chiave della città a Buttafuoco

Per la prima volta nella sua storia, Enna ha consegnato la chiave della città. A riceverla è stato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, in occasione dell’avvio delle celebrazioni per il centenario di Enna capoluogo di provincia, istituito il 6 dicembre 1926. Il riconoscimento è stato conferito ieri sera dal sindaco Mirello Crisafulli e dall’Amministrazione comunale.

La cerimonia

Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle esibizioni del Gruppo folkloristico Kore e della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, il sindaco ha rilanciato la prospettiva di fare di Enna un polo di servizi culturali e sanitari per le aree interne, citando anche il progetto di un policlinico universitario.

Buttafuoco, insignito della laurea honoris causa, ha indicato nell’università Kore uno dei principali fattori di sviluppo degli ultimi decenni in Sicilia, sottolineandone il ruolo come strumento di mobilità sociale. Sulla stessa linea il presidente dell’ateneo, Cataldo Salerno, che ha ricordato la scelta politica alla base della sua fondazione, mentre il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, ha rivendicato il ruolo del territorio come centro di relazioni.

Buttafuoco per il rilancio della Sicilia

Nel suo intervento conclusivo, Buttafuoco ha richiamato il tema della responsabilità politica, sostenendo che la Sicilia non debba rassegnarsi e auspicando un rinnovamento della classe dirigente regionale. Il rettore emerito Gianni Puglisi si è invece soffermato sul valore dell’etica personale e sociale.

La serata si è conclusa con lo spettacolo di sand art dell’artista Stefania Bruno. Le iniziative per il centenario proseguiranno nei prossimi mesi, fino alla ricorrenza del 12 gennaio 2027.