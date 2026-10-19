Rotary Club Nicosia, a Troina la Festa della bellezza del dono contro la poliomielite
Troina - 19/10/2026
Cultura, inclusione e solidarietà si incontrano a Troina in occasione della Giornata mondiale contro la poliomielite. Sabato 24 ottobre, alle 19, il Teatro dei 500 della Cittadella dell’Oasi Maria Santissima ospiterà la “Festa della Bellezza del Dono”, promossa dal Rotary Club Nicosia di Sicilia.
La manifestazione gode del patrocinio del Libero Consorzio comunale di Enna e del sostegno dei Comuni di Troina e Gagliano Castelferrato.
In scena lo spettacolo sull’inclusione
Al centro della serata lo spettacolo “Rosso: la Bottega dei Bottoni”, proposto dall’associazione Guardastelle di Acireale, compagnia teatrale composta da attori con speciali abilità. Attraverso la metafora di bottoni diversi, uniti da un filo rosso, l’opera affronta i temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione.
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ai progetti della Rotary Foundation e al programma PolioPlus, impegnato nel sostegno alle campagne di vaccinazione contro la poliomielite nel mondo. L’appuntamento punta così a coniugare la promozione culturale sul territorio con il sostegno a iniziative di salute pubblica globale.