Violenza di genere, DonneInsieme di Enna all’evento ActionAid di Milano

L’Associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno” APS di Enna ha partecipato dal 19 al 21 giugno al secondo evento di networking promosso da ActionAid Italia nell’ambito del progetto “NORA Against GBV”. L’iniziativa si è svolta presso la Casa delle Donne di Milano e ha riunito realtà del terzo settore e organizzazioni impegnate nel contrasto alla violenza maschile contro le donne.

L’associazione è stata rappresentata dall’avvocata Carmela Mazza. L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di favorire il confronto tra esperienze territoriali, rafforzare le competenze degli operatori e consolidare la rete nazionale dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

I temi affrontati

Nel corso delle tre giornate di lavoro sono stati approfonditi diversi aspetti legati al sostegno delle donne vittime di violenza e alla prevenzione del fenomeno.

Tra gli argomenti al centro degli incontri figurano le modalità di ascolto e accompagnamento delle donne, la rappresentazione della violenza nei media e sui social network, l’approccio intersezionale nei progetti sociali, la violenza digitale tra adolescenti, il lavoro con gli uomini autori di violenza e le condizioni di particolare vulnerabilità che interessano donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate.

Il progetto sul territorio ennese

La partecipazione all’evento rientra nelle attività del progetto “Sportello D.O.N.N.A. – Diritti, Opportunità, Nuove Narrazioni di Autonomia”, promosso sul territorio provinciale da DonneInsieme in qualità di capofila insieme all’Associazione Luciano Lama ODV.

L’iniziativa è finalizzata a sostenere percorsi di autonomia per donne vittime di violenza o in condizioni di fragilità socio-economica attraverso servizi di ascolto, orientamento e accompagnamento al lavoro.

Secondo quanto riferito dall’associazione, il confronto con le altre realtà partecipanti ha consentito di condividere esperienze operative e buone pratiche da valorizzare nelle attività sviluppate sul territorio ennese.

Il progetto è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito di “NORA Against GBV”, programma cofinanziato dall’Unione Europea.